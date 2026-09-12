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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373)

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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 1
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 2
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 3
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 4
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 5
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 6
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 7
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 8
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 9
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 10
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684525
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
40
Глубина, см
30
Основной материал
ЛДСП
Габаритные размеры), см
40x30x50
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х32
Вес, кг.
16.5

Описание товара Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373)

тумба под раковину runo бари 50 - современная подвесная тумба с выдвижным ящиком на шариковых направляющих и системой плавного закрывания. цвет корпуса белый, фасад крафт дуб. идеально подходит для любого интерьера ванной комнаты.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 50 (00-00001373)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
40
Глубина, см
30
Основной материал
ЛДСП
Габаритные размеры), см
40x30x50
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
тумба под раковину runo бари 50 - современная подвесная тумба с выдвижным ящиком на шариковых направляющих и системой плавного закрывания. цвет корпуса белый, фасад крафт дуб. идеально подходит для любого интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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