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Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000)

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Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 1
Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 2
Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 3
Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
  • Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 1
  • Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 2
  • Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 3
  • Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684361
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Карниз для ванной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х3
Вес, г.
330

Описание товара Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000)

Раздвижной механизм карниза Fixsen 51-000 140-260см черного цвета позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза.

Отзывы о товаре Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Карниз для ванной
Страна производитель
Китай
Описание
Раздвижной механизм карниза Fixsen 51-000 140-260см черного цвета позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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