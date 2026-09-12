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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)

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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 1
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 2
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 3
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 4
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 5
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 6
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 7
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 8
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 9
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 10
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 11
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684157
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
28.1
Длина, м
28.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x281x704
Габаритные размеры), см
80x28.1x70.4
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х73х31
Вес, кг.
22

Описание товара Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)

Тумба Runo Римини 75 под умывальник Best 75 00-00001255 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
28.1
Длина, м
28.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x281x704
Габаритные размеры), см
80x28.1x70.4
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Римини 75 под умывальник Best 75 00-00001255 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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