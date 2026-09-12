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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254)

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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 1
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 2
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 3
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 4
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 5
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 6
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 7
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 8
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 9
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 10
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684156
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
28.6
Длина, м
28.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x286x610
Габаритные размеры), см
80x28.6x61
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х64х32
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254)

Тумба Runo Римини 65 под умывальник Best 65 00-00001254 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину РИМИНИ (напольная) имеет две распашные дверцы. Оснащена одной внутренней полкой. В комплекте входят петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 4 ножки. Тумба комплектуется керамической раковиной Best 65 (647428 мм), глубиной 19.7 см. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
28.6
Длина, м
28.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x286x610
Габаритные размеры), см
80x28.6x61
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Римини 65 под умывальник Best 65 00-00001254 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину РИМИНИ (напольная) имеет две распашные дверцы. Оснащена одной внутренней полкой. В комплекте входят петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 4 ножки. Тумба комплектуется керамической раковиной Best 65 (647428 мм), глубиной 19.7 см. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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