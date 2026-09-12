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Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 14
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 15
Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 15
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684149
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
43.1
Длина, м
43.1
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Габариты (ВxГxШ), мм
800x431x560
Габаритные размеры), см
80x43.1x56
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х59х46
Вес, кг.
27.1

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169)

Тумба Runo Афина 60 под умывальник Moduo 60 00-00001169 безупречное сочетание модных тенденций с классическим оформлением ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную АФИНА имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
43.1
Длина, м
43.1
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Развернуть
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Габариты (ВxГxШ), мм
800x431x560
Габаритные размеры), см
80x43.1x56
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Афина 60 под умывальник Moduo 60 00-00001169 безупречное сочетание модных тенденций с классическим оформлением ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную АФИНА имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Moduo 60 ) Афина 60 (00-00001169) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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