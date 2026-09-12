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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164)

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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 1
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 2
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 3
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 4
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 5
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 6
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 7
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 8
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 9
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684147
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x294x480
Габаритные размеры), см
80x29.4x48
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х51х32
Вес, кг.
11.8

Описание товара Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164)

Тумба RUNO Лада 50 графит, под умывальник Уют 50 00-00001164модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x294x480
Габаритные размеры), см
80x29.4x48
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO Лада 50 графит, под умывальник Уют 50 00-00001164модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Уют 50 ) Лада 50 (00-00001164) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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