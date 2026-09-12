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Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038)

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Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 1
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 2
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 3
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 4
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 5
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 6
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 7
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 8
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 9
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 10
Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684139
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x600
Габаритные размеры), см
86.6x32x60
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х48
Вес, кг.
22

Описание товара Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038)

Тумба Runo ПАРМА 60, 2 двери, напольная, под умывальник Omega 60 00-00001038 сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ПАРМА (напольная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет две распашные дверцы. В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки.. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Развернуть
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x600
Габаритные размеры), см
86.6x32x60
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo ПАРМА 60, 2 двери, напольная, под умывальник Omega 60 00-00001038 сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ПАРМА (напольная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет две распашные дверцы. В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки.. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo напольная 2 двери (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00-00001038) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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