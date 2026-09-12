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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684130
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.6
Длина, м
30.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x520
Габаритные размеры), см
80x30.6x52
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х54х34
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457)

Тумба RUNO МОНРО 55 под умывальник Элеганс 55 RUNO современный изящный дизайн мебели для ванной в классическом белом цвете. Стильная фрезеровка и оригинальные ручки придают изделию утонченность и шик. Тумба в ванную МОНРО (напольная) имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.6
Длина, м
30.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x520
Габаритные размеры), см
80x30.6x52
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO МОНРО 55 под умывальник Элеганс 55 RUNO современный изящный дизайн мебели для ванной в классическом белом цвете. Стильная фрезеровка и оригинальные ручки придают изделию утонченность и шик. Тумба в ванную МОНРО (напольная) имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Монро 55 (00-00000457) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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