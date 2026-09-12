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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684129
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
31.2
Длина, м
31.2
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x312x706
Габаритные размеры), см
80x31.2x70.6
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х71х34
Вес, кг.
28

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146)

Тумба RUNO ВЕРОНА 75 под умывальник Элеганс 75 00000001146 отличное решение для современного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину ВЕРОНА (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет три выдвижных ящика на шариковых направляющих. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
31.2
Длина, м
31.2
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x312x706
Габаритные размеры), см
80x31.2x70.6
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO ВЕРОНА 75 под умывальник Элеганс 75 00000001146 отличное решение для современного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину ВЕРОНА (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет три выдвижных ящика на шариковых направляющих. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 75) Верона 75 (00000001146) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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