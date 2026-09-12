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Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138)

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Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 12
Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684123
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
41.8
Глубина, см
44.9
Длина, м
44.9
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
418x449x582
Габаритные размеры), см
41.8x44.9x58.2
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х45
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138)

Тумба RUNO ПАРМА 60 1 ящик, подвесная под умывальник Omega 60 00000001138 сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ПАРМА (подвесная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет один выдвижной ящик на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте к тумбе идут 2 навеса для крепления к стене. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
41.8
Глубина, см
44.9
Длина, м
44.9
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
418x449x582
Габаритные размеры), см
41.8x44.9x58.2
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO ПАРМА 60 1 ящик, подвесная под умывальник Omega 60 00000001138 сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ПАРМА (подвесная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет один выдвижной ящик на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте к тумбе идут 2 навеса для крепления к стене. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная 1 ящик (под умывальник Omega 60) Парма 60 (00000001138) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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