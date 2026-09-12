Top.Mail.Ru
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684119
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
34
Длина, м
34
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x340x828
Габаритные размеры), см
80x34x82.8
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х83х37
Вес, кг.
23

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113)

Тумба RUNO СТИЛЬ 85 под умывальник Стиль 85 00000001113 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СТИЛЬ (напольная), выполненная в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет три распашные дверцы и одну встроенную полку. В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
34
Длина, м
34
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x340x828
Габаритные размеры), см
80x34x82.8
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO СТИЛЬ 85 под умывальник Стиль 85 00000001113 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СТИЛЬ (напольная), выполненная в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет три распашные дверцы и одну встроенную полку. В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Стиль 85 (00000001113) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...