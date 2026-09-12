Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Толедо 65 (00000001038)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Толедо 65 (00000001038)
Тумба Runo ТОЛЕДО под умывальник Стиль 65 00000001038 изысканный и элегантный дизайн в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ТОЛЕДО (напольная), выполненная в белом цвете с оригинальной фрезеровкой и стеклянными вставками на фасадах превосходно украсит любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну встроенную полку. В комплекте к тумбе идут 2 врезные ручки, петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
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