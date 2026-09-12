Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
33
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
330x346x724
Габаритные размеры), см
33x34.6x72.4
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х75х36
Вес, кг.
21
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032)
Тумба RUNO БАРСЕЛОНА 75 под умывальник Стиль 75 00000001032 идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Имеет три распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
33
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
330x346x724
Габаритные размеры), см
33x34.6x72.4
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Тумба RUNO БАРСЕЛОНА 75 под умывальник Стиль 75 00000001032 идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Имеет три распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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