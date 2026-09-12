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Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947)

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Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 1
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 2
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 3
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 4
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 5
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 6
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 7
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 8
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 9
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684113
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
71
Глубина, см
39
Длина, м
39
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, полки, ножки, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
710x390x390
Габаритные размеры), см
71x39x39
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
угловая
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х42х42
Вес, кг.
12

Описание товара Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947)

Тумба RUNO БРАВО 40 угловая под умывальник Элегия 00000000947 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину БРАВО (напольная) выполнена в минималистичном дизайне с одной распашной дверцей. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
71
Глубина, см
39
Длина, м
39
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, полки, ножки, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
710x390x390
Габаритные размеры), см
71x39x39
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
угловая
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO БРАВО 40 угловая под умывальник Элегия 00000000947 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину БРАВО (напольная) выполнена в минималистичном дизайне с одной распашной дверцей. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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