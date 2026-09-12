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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684109
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
да
Высота, см
80
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину с корзиной для белья
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, инструкция, гарантийный талон, бельевая корзина, фурнитура, ножки, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x346x1026
Габаритные размеры), см
80x34.6x102.6
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.83х0.37
Вес, кг.
27.2

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598)

Тумба RUNO СЕВИЛЬЯ 105 под умывальник Стиль 105 00000000598 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СТИЛЬ (напольная), выполненная в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет три распашные дверцы, два боковых выдвижных ящика и одну встроенную полку (за центральной дверкой). В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
да
Высота, см
80
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину с корзиной для белья
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, инструкция, гарантийный талон, бельевая корзина, фурнитура, ножки, упаковка
Материал боковин
МДФ
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x346x1026
Габаритные размеры), см
80x34.6x102.6
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO СЕВИЛЬЯ 105 под умывальник Стиль 105 00000000598 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СТИЛЬ (напольная), выполненная в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты, имеет три распашные дверцы, два боковых выдвижных ящика и одну встроенную полку (за центральной дверкой). В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 105) Севилья 105 (00000000598) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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