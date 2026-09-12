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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684108
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
34
Длина, м
34
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x340x828
Габаритные размеры), см
80x34x82.8
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х83х37
Вес, кг.
22.2

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597)

Тумба RUNO СЕВИЛЬЯ 85 под умывальник Стиль 85 00000000597 безупречная классика в современном исполнении в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СЕВИЛЬЯ (напольная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы, одну откидную дверцу и нижний выдвижной ящик на шариковых направляющих. В комплекте к тумбе идут 4 ручки, петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
34
Длина, м
34
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x340x828
Габаритные размеры), см
80x34x82.8
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO СЕВИЛЬЯ 85 под умывальник Стиль 85 00000000597 безупречная классика в современном исполнении в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину СЕВИЛЬЯ (напольная) выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы, одну откидную дверцу и нижний выдвижной ящик на шариковых направляющих. В комплекте к тумбе идут 4 ручки, петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Севилья 85 (00000000597) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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