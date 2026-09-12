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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684106
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.1
Длина, м
30.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x301x595
Габаритные размеры), см
80x30.1x59.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х63х33
Вес, кг.
14.4

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067)

Тумба RUNO УЮТ 60 под умывальник Уют 60 00000000067 отличное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину УЮТ (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.1
Длина, м
30.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x301x595
Габаритные размеры), см
80x30.1x59.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO УЮТ 60 под умывальник Уют 60 00000000067 отличное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину УЮТ (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Уют 60 (00000000067) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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