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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 14
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684103
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
83
Глубина, см
47
Длина, м
47
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
830x470x580
Габаритные размеры), см
83x47x58
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
квадрат
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х51
Вес, кг.
28

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442)

Тумба RUNO Орион 60, под умывальник Гамма 120 лайт белый УТ000003442 стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину ОРИОН (напольная) предусматривает установку любой стиральной машины с фронтальной загрузкой под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Цвет фасада белый мрамор. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком. Тумба для ванной устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
83
Глубина, см
47
Длина, м
47
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Развернуть
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
830x470x580
Габаритные размеры), см
83x47x58
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
квадрат
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO Орион 60, под умывальник Гамма 120 лайт белый УТ000003442 стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину ОРИОН (напольная) предусматривает установку любой стиральной машины с фронтальной загрузкой под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Цвет фасада белый мрамор. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком. Тумба для ванной устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло) Орион 60 (УТ000003442) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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