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Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099)

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Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 12
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 13
Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684101
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
47
Глубина, см
46
Длина, м
46
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
470x460x850
Габаритные размеры), см
47x46x85
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
чаша
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х50х49
Вес, кг.
24

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099)

Тумба под раковину Мальта дизайнерское решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину Мальта (подвесная) это стильное сочетание древесной текстуры дуба на фасаде с черным корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. К тумбе для ванной комнаты подходят любые накладные керамические раковины бренда RUNO. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
47
Глубина, см
46
Длина, м
46
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
470x460x850
Габаритные размеры), см
47x46x85
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
чаша
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину Мальта дизайнерское решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину Мальта (подвесная) это стильное сочетание древесной текстуры дуба на фасаде с черным корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. К тумбе для ванной комнаты подходят любые накладные керамические раковины бренда RUNO. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная дуб черный (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 85/ Moduo Leaf 55) Мальта 85 (00-00001099) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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