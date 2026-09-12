Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)
Тумба под раковину RUNO Мальта дизайнерское решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину Мальта (подвесная) это стильное сочетание древесной текстуры дуба на фасаде с черным корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. Корпус и фасад тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат. Столешница выполнена из МДФ с покрытием пленка. К тумбе для ванной подойдут любые накладные умывальники на столешницу бренда Runo : «OVALE 50» (50х36см) идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 490 руб. 11 520 руб.2873 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85MOX10651S
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 190 руб. 15 390 руб.3548 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево
-
В наличииЦена 15 590 руб. 16 830 руб.3898 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH06029OF дерево
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 100см AM.PM Gem M91AMOX1001WG
-
В наличииЦена 17 790 руб. 23 400 руб.4448 руб. в СплитЗеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA ...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)