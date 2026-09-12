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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)

Отзывы(0)
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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 12
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 13
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 14
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684096
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
40
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
органайзер
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
400x450x650
Габаритные размеры), см
40x45x65
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
чаша
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х43
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)

Тумба под раковину Вудлайн (подвесная) выполнена в ультрасовременном дизайне в цвете скандинавский дуб. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, и одну распашную дверцу. Тумба под раковину Вудлайн гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
40
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
органайзер
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
400x450x650
Габаритные размеры), см
40x45x65
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
чаша
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину Вудлайн (подвесная) выполнена в ультрасовременном дизайне в цвете скандинавский дуб. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, и одну распашную дверцу. Тумба под раковину Вудлайн гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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