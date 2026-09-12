Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145)
Тумба Runo ОРИОН 45 под умывальник Гамма 105 лайт белый 00-00000145 стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину ОРИОН (напольная) предусматривает установку любой стиральной машины с фронтальной загрузкой под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
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