Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб.
В наличии
Код товара: 684056
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 900 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
30.6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
83х65х34
Вес, кг.
20
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)
Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
30.6
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
30.6
Страна производитель
Россия
Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - по цене 6900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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