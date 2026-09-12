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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684052
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
33
Длина, м
33
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x330x600
Габаритные размеры), см
80x33x60
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х63х36
Вес, кг.
17

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087)

Тумба под раковину RUNO милано идеальное решение для современного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную комнату милано (напольная) выполнена в стильном дизайне с оригинальной фрезеровкой по фасаду. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Корпус изделия выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
33
Длина, м
33
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x330x600
Габаритные размеры), см
80x33x60
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO милано идеальное решение для современного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную комнату милано (напольная) выполнена в стильном дизайне с оригинальной фрезеровкой по фасаду. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Корпус изделия выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 65) Милано 65 (УТ000002087) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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