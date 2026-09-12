Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Классик 65) Классик 65 (УТ000004162)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
42.45
Длина, м
42.45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x424.5x605
Габаритные размеры), см
80x42.45x60.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
угловая, полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х68х54
Вес, кг.
15
Описание товара Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Классик 65) Классик 65 (УТ000004162)
Тумба под раковину RUNO классик функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину классик (напольная) выполнена в традиционном дизайне с двумя распашными дверцами. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Корпус тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитТумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ0...
-
В наличииЦена 6 990 руб. 7 650 руб.1748 руб. в СплитСтолешница 80 см AM.PM Func M8FST0801WG белый
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1000OF дерево
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1001WG белый
-
В наличииЦена 8 290 руб. 9 000 руб.2073 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСтолешница 120 см AM.PM Func M8FST1200OF дерево
-
В наличииЦена 11 490 руб. 11 520 руб.2873 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85MOX10651S
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 190 руб. 15 390 руб.3548 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
42.45
Длина, м
42.45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x424.5x605
Габаритные размеры), см
80x42.45x60.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
угловая, полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Тумба под раковину RUNO классик функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину классик (напольная) выполнена в традиционном дизайне с двумя распашными дверцами. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Корпус тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Классик 65) Классик 65 (УТ000004162) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Классик 65) Классик 65 (УТ000004162)