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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким цветным изливом (S-SUS6012-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким цветным изливом (S-SUS6012-04)

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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким цветным изливом (S-SUS6012-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
233
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683986
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
48
Длина, м
25.5
Габаритные размеры), см
48?25.5?9.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
233
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х6
Вес, кг.
2.65

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким цветным изливом (S-SUS6012-04)

Смеситель Savol S-SUS6012-04 предназначен для кухонной мойки и оснащен гибким цветным изливом. Произведен в Китае, этот смеситель отличается современным дизайном и функциональностью, подходящей для различных кухонных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким цветным изливом (S-SUS6012-04)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
48
Длина, м
25.5
Габаритные размеры), см
48?25.5?9.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
233
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-SUS6012-04 предназначен для кухонной мойки и оснащен гибким цветным изливом. Произведен в Китае, этот смеситель отличается современным дизайном и функциональностью, подходящей для различных кухонных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
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