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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02)

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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683928
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
21.5
Габаритные размеры), см
34.5x21.5x9
Страна производства
Китай
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
2.33

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02)

Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) предназначен для современных кухонь. Он имеет однорычажное управление и изготовлен из нержавеющей стали. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
21.5
Габаритные размеры), см
34.5x21.5x9
Страна производства
Китай
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-02) предназначен для современных кухонь. Он имеет однорычажное управление и изготовлен из нержавеющей стали. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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