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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03)

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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 1
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 2
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 3
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 4
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 5
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 6
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 7
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 8
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
3.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 1
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 2
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 3
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 4
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 5
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 6
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 7
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 8
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683163
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
3.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х38х14
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03)

Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304, а лейка ручного душа из травмобезопасного ABS пластика. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.



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Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
3.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304, а лейка ручного душа из травмобезопасного ABS пластика. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШтШлА (PSM-CB-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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