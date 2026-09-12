Top.Mail.Ru
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 1
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 2
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 3
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 4
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 5
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 6
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 7
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 8
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 1
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 2
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 3
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 4
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 5
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 6
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 7
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 8
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683161
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х38х14
Вес, кг.
2.86

Описание товара Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)

Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...