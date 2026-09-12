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Тумба под раковину MIXLINE "ВЕРСАЛЬ-65" под ум.Best-65 (550332) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину MIXLINE "ВЕРСАЛЬ-65" под ум.Best-65 (550332)

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Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 1
Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 2
Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 3
Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 1
  • Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 2
  • Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 3
  • Тумба под раковину MIXLINE &quot;ВЕРСАЛЬ-65&quot; под ум.Best-65 (550332) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683035
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
80х60х17
Вес, кг.
25.3

Описание товара Тумба под раковину MIXLINE "ВЕРСАЛЬ-65" под ум.Best-65 (550332)

тумба-умывальник mixline версаль-65 под ум.best-65, белое дерево, классический дизайн, функциональная мебель для ванной.

Отзывы о товаре Тумба под раковину MIXLINE "ВЕРСАЛЬ-65" под ум.Best-65 (550332)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
тумба-умывальник mixline версаль-65 под ум.best-65, белое дерево, классический дизайн, функциональная мебель для ванной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину MIXLINE "ВЕРСАЛЬ-65" под ум.Best-65 (550332) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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