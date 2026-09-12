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Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно

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Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 3
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 4
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 5
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 6
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 7
Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
110
Длина излива
111
Запорный клапан
электромагнитный клапан
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 3
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 4
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 5
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 6
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 7
  • Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682727
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
110
Длина излива
111
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.58

Описание товара Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель сенсорный Savol S-GY8808 дивертор (AAA) приобретается отдельно




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
110
Длина излива
111
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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