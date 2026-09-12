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Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04)

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Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 1
Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 2
Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 3
Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 1
  • Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 2
  • Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 3
  • Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682575
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
49.6
Габариты (ВxГxШ), мм
440x260x135
Габаритные размеры), см
44x26x13.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
29.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку (1шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04)

Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для мойки бронзовый под фильтр Savol (S-L1805C-04)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
49.6
Габариты (ВxГxШ), мм
440x260x135
Габаритные размеры), см
44x26x13.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
29.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку (1шт.)
Страна производитель
Китай
Описание
Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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