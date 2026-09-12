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Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H)

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Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 4
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 5
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 6
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 7
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 8
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 9
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 10
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 11
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 12
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 13
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 14
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 15
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 16
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 17
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 18
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
307
Длина излива
230
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 4
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 5
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 6
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 7
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 8
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 9
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 10
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 11
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 12
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 13
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 14
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 15
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 16
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 17
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 18
  • Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682560
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.2
Длина, м
26.8
Страна производства
Россия
Ширина, см
26.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, крепление
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
307
Длина излива
230
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
подключение к фильтру с питьевой водой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х6
Вес, кг.
2.45

Описание товара Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H)

Смеситель Savol S-L1801H для кухонной мойки с фильтром питьевой воды сочетает функциональность и современный дизайн. Оснащен поворотным изливом, водосберегающим аэратором и системой подачи очищенной воды. Подходит для монтажа на мойку или столешницу, обеспечивает удобное управление водой через рычажный механизм. Комплектуется гибкой подводкой и крепежными элементами



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.2
Длина, м
26.8
Страна производства
Россия
Ширина, см
26.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, крепление
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Высота излива
307
Длина излива
230
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
подключение к фильтру с питьевой водой
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-L1801H для кухонной мойки с фильтром питьевой воды сочетает функциональность и современный дизайн. Оснащен поворотным изливом, водосберегающим аэратором и системой подачи очищенной воды. Подходит для монтажа на мойку или столешницу, обеспечивает удобное управление водой через рычажный механизм. Комплектуется гибкой подводкой и крепежными элементами


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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