Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806L-02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
340x245x145
Габаритные размеры), см
34x24.5x14.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, крепление, паспорт
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, система быстрого монтажа, встроенный кран для питьевой воды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х7
Вес, кг.
2.68
Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806L-02)
Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1806L-02 предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он имеет современный дизайн и удобен в использовании. Смеситель изготовлен из латуни и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает надежность и долговечность.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
34
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
340x245x145
Габаритные размеры), см
34x24.5x14.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, крепление, паспорт
Развернуть
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, система быстрого монтажа, встроенный кран для питьевой воды.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1806L-02 предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он имеет современный дизайн и удобен в использовании. Смеситель изготовлен из латуни и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает надежность и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806L-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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