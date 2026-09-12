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Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно

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Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682484
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно

Смеситель может работать как от батареек АА, так и от сети 220В. На корпусе смесителя нет рычагов управления температурой воды, так как смеситель по принципу работы является моно. Используя девиатор (артикул ААА), можно подключить и отрегулировать подачу холодной и горячей воды в смеситель. Девиатор устанавливается на блок управления смесителем, к нему подключаются шланги подачи холодной и горячей воды (нет в комплекте). Повернув рычаг управления девиатора, можно настроить комфортную температуру подачи воды. Подводка, которая идет в комплекте со смесителем, нужна для подачи воды от блока управления к корпусу смесителя.



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (GY8892) дивертор (AAA) приобретается отдельно




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель может работать как от батареек АА, так и от сети 220В. На корпусе смесителя нет рычагов управления температурой воды, так как смеситель по принципу работы является моно. Используя девиатор (артикул ААА), можно подключить и отрегулировать подачу холодной и горячей воды в смеситель. Девиатор устанавливается на блок управления смесителем, к нему подключаются шланги подачи холодной и горячей воды (нет в комплекте). Повернув рычаг управления девиатора, можно настроить комфортную температуру подачи воды. Подводка, которая идет в комплекте со смесителем, нужна для подачи воды от блока управления к корпусу смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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