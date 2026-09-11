Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68247
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
41х24х19
Вес, кг.
7
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.
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Теги товара: 500VA, с встроенным аккумулятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 500VA, с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 500VA, с встроенным аккумулятором
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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