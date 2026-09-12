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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795)

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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 1
Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 2
Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 1
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 2
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682454
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Комплектация
Подводка для смесителя
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
Стандарт подводки 1/2, Диаметр подключения M10, Материал шланга резина EPDM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х15х15
Вес, г.
240

Описание товара Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795)

Гибкая подводка используется для подключения смесителей к водопроводной системе. Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения



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Отзывы о товаре Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,6 м (пара) (521795)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Комплектация
Подводка для смесителя
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
Стандарт подводки 1/2, Диаметр подключения M10, Материал шланга резина EPDM
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкая подводка используется для подключения смесителей к водопроводной системе. Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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