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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793)

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Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 1
Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 2
Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 1
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 2
  • Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682452
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Комплектация
пара (2 штуки) гибких подводок с креплениями
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
внутренняя резьба 1/2? и наружная резьба М10 на штуцере.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х15
Вес, г.
190

Описание товара Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793)

Гибкая подводка MIXLINE VERTUM предназначена для надёжного соединения смесителей с магистралями холодного и горячего водоснабжения. Комплект из двух штук позволяет подключить смеситель одновременно к обеим линиям — ХВС и ГВС.



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Отзывы о товаре Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,4 м (пара) (521793)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Комплектация
пара (2 штуки) гибких подводок с креплениями
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
внутренняя резьба 1/2? и наружная резьба М10 на штуцере.
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкая подводка MIXLINE VERTUM предназначена для надёжного соединения смесителей с магистралями холодного и горячего водоснабжения. Комплект из двух штук позволяет подключить смеситель одновременно к обеим линиям — ХВС и ГВС.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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