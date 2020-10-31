Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 NEW 900Вт 1000ВА черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ippon
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|13.2
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|4
|Форма выходного сигнала
|синусоида
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13
|Производство
|Филиппины
|Общее количество выходных разъёмов питания
|5
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|230 Дж
|Защита телефонной линии
|нет
|Время переключения на батарею
|6 мс
|Защита локальной сети
|нет
|Длина, см
|43.8
|Выходная мощность
|1000 ВА/900 Вт
|Высота, см
|43.8
|Входное напряжение
|161-276 В
|Время работы при полной нагрузке
|3 мин
|Ширина, см
|8.6
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