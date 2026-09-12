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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
зеленый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
160
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 985 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682419
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
зеленый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
160
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380)

Яркий однорычажный смеситель MIXLINE для кухни с настольным монтажом отлично впишется в современный интерьер благодаря свежему зелёному цвету. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали — это долговечность и стиль в одном решении. Высокий излив 160 мм и удобная длина 240 мм позволяют без труда мыть даже крупную посуду. Смеситель устанавливается в одно отверстие, а аэратор делает струю мягкой и экономично расходует воду. Керамический картридж обеспечивает плавную и точную настройку температуры и напора. Благодаря эко-режиму устройство поможет сберечь воду в повседневных делах.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЗЕЛЕНЫЙ гибкий силиконовый излив (542380)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
зеленый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
160
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Эко-режим
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий однорычажный смеситель MIXLINE для кухни с настольным монтажом отлично впишется в современный интерьер благодаря свежему зелёному цвету. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали — это долговечность и стиль в одном решении. Высокий излив 160 мм и удобная длина 240 мм позволяют без труда мыть даже крупную посуду. Смеситель устанавливается в одно отверстие, а аэратор делает струю мягкой и экономично расходует воду. Керамический картридж обеспечивает плавную и точную настройку температуры и напора. Благодаря эко-режиму устройство поможет сберечь воду в повседневных делах.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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