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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682407
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт, гибкая подводка, крепёжные элементы, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
подключение к фильтру для питьевой воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х34
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149)

Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит удобство и стиль на кухне. Его высокая изливка 324 мм позволяет с комфортом наполнять даже крупногабаритную посуду, а длина излива 238 мм расширяет рабочую зону у раковины. Однорычажное управление поможет быстро и точно настроить температуру и напор воды — идеально для занятых рук на кухне. Корпус из нержавеющей стали с сатиновым покрытием придаёт современный акцент и не боится каждодневного использования. Благодаря настольному монтажу на раковину установка проста и аккуратна: требуется всего одно отверстие. Поворотный излив делает рабочее пространство максимально гибким, а встроенный аэратор бережно расходует воду и делает струю мягче. Дополнительный плюс — переключатель на фильтр, который позволит получать чистую воду для готовки и питья буквально одним движением. Керамический картридж гарантирует долгий срок службы и защиту от протечек.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320 подкл.к фильтру (505149)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт, гибкая подводка, крепёжные элементы, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
подключение к фильтру для питьевой воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит удобство и стиль на кухне. Его высокая изливка 324 мм позволяет с комфортом наполнять даже крупногабаритную посуду, а длина излива 238 мм расширяет рабочую зону у раковины. Однорычажное управление поможет быстро и точно настроить температуру и напор воды — идеально для занятых рук на кухне. Корпус из нержавеющей стали с сатиновым покрытием придаёт современный акцент и не боится каждодневного использования. Благодаря настольному монтажу на раковину установка проста и аккуратна: требуется всего одно отверстие. Поворотный излив делает рабочее пространство максимально гибким, а встроенный аэратор бережно расходует воду и делает струю мягче. Дополнительный плюс — переключатель на фильтр, который позволит получать чистую воду для готовки и питья буквально одним движением. Керамический картридж гарантирует долгий срок службы и защиту от протечек.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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