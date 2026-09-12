Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)
Кухонный смеситель MIXLINE с элегантным сатиновым оттенком и корпусом из нержавеющей стали создаёт безупречный стиль и гарантирует долговечность. Модель оснащена удобным однорычажным управлением — регулировать напор и температуру воды легко одним движением. Высокий излив 260 мм и длина излива 198 мм — оптимальное решение для наполнения посуды любых размеров и работы с глубокими мойками. Поворотный излив добавляет свободы движения, а керамический картридж обеспечивает плавную и надёжную работу без протечек. Благодаря настольному монтажу на раковину с одним отверстием установка не займёт много времени, а современный дизайн впишется в любую кухню.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 290 руб. 3 870 руб.573 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-07 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71658670 матовый черны...
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСмеситель для кухни H2O by Damixa Object HFON00000
-
В наличииЦена 4 140 руб. 5 270 руб.1035 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Plus Grace LM1504C
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71560670 матовый ч...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)