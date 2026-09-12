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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
359
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 835 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682404
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
359
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкий металлический излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х38
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148)

Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и практичное решение для современной кухни. Его корпус, выполненный из нержавеющей стали, эффектно смотрится в сатиновом цвете и устойчив к износу. Однорычажное управление делает процесс регулировки температуры и напора воды максимально простым — движение одной рукой, никаких лишних усилий. Настольный монтаж с установкой на раковину через одно отверстие отлично подходит для компактных пространств и облегчает установку. Удобный излив высотой 359 мм и длиной 200 мм обеспечивает комфорт при наполнении даже больших сосудов. Благодаря аэратору поток воды становится ровным и мягким, а керамический картридж в запорном клапане гарантирует плавную работу и долгий срок службы.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0302 гибкий металлический излив (505148)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
359
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
гибкий металлический излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и практичное решение для современной кухни. Его корпус, выполненный из нержавеющей стали, эффектно смотрится в сатиновом цвете и устойчив к износу. Однорычажное управление делает процесс регулировки температуры и напора воды максимально простым — движение одной рукой, никаких лишних усилий. Настольный монтаж с установкой на раковину через одно отверстие отлично подходит для компактных пространств и облегчает установку. Удобный излив высотой 359 мм и длиной 200 мм обеспечивает комфорт при наполнении даже больших сосудов. Благодаря аэратору поток воды становится ровным и мягким, а керамический картридж в запорном клапане гарантирует плавную работу и долгий срок службы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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