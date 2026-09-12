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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017)

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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 1
Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 2
Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 3
Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 3
  • Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682337
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
37.5
Длина, м
13
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
10.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный картридж, лейка, шланг, держатель лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х11
Вес, кг.
1.84

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017)

Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжные картридж и кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа

Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН ПЛЮС (PSM-777-017)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
37.5
Длина, м
13
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
10.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный картридж, лейка, шланг, держатель лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
310
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжные картридж и кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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