Шланг душевой 150 см имп/кон MIXLINE ЛЮКС растяг.(блистер) (526783)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682113
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х21х4
Вес, г.
360
Описание товара Шланг душевой 150 см имп/кон MIXLINE ЛЮКС растяг.(блистер) (526783)
Благодаря использованию только качественных материалов душевые шланги ESKO обладают высокой прочностью, пластичностью и гибкостью. Компания гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
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Благодаря использованию только качественных материалов душевые шланги ESKO обладают высокой прочностью, пластичностью и гибкостью. Компания гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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