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Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154)

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Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 1
Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 2
Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
180
Длина излива
125
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 1
  • Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 2
  • Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
985 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681995
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель без подводки
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
180
Длина излива
125
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х13
Вес, г.
430

Описание товара Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154)

Смеситель MIXLINE для умывальника — это стильное решение в современном хромированном дизайне. Его корпус выполнен из прочной латуни и нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность даже при частом использовании. Высокий излив 180 мм создаёт дополнительное удобство, позволяя комфортно мыть руки и набирать воду. Длина излива 125 мм идеально подойдет для большинства раковин, делая поток воды максимально доступным. Одна монтажная точка значительно упростит установку на раковину. Вентильное управление понравится любителям классики и точности: регулировать напор и температуру можно плавно и без лишних хлопот. Поворотный излив предоставляет свободу движений, что особенно оценят те, кто часто пользуется умывальником. Эко-режим поможет снизить расход воды без потери комфорта.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника кухонной мойки MIXLINE ML09-05 моно (522154)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель без подводки
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
180
Длина излива
125
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
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Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для умывальника — это стильное решение в современном хромированном дизайне. Его корпус выполнен из прочной латуни и нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность даже при частом использовании. Высокий излив 180 мм создаёт дополнительное удобство, позволяя комфортно мыть руки и набирать воду. Длина излива 125 мм идеально подойдет для большинства раковин, делая поток воды максимально доступным. Одна монтажная точка значительно упростит установку на раковину. Вентильное управление понравится любителям классики и точности: регулировать напор и температуру можно плавно и без лишних хлопот. Поворотный излив предоставляет свободу движений, что особенно оценят те, кто часто пользуется умывальником. Эко-режим поможет снизить расход воды без потери комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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