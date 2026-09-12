Смеситель для кухни MIXLINE ML08-032 высокий излив боковая ручка (522135)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML08-032 высокий излив боковая ручка (522135)
Смеситель для кухни MIXLINE станет универсальным решением для современной кухни. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды — удобно даже занятыми руками. Настольный монтаж на раковину легко впишется в привычную планировку, а для установки понадобится всего одно отверстие. Поворотный излив длиной 225 мм открывает свободу для мытья крупной посуды и заполнения высоких кастрюль. Высота 270 мм позволяет забыть об ограничениях — вода будет там, где нужно. Корпус из прочной латуни надёжно защищён хромированным покрытием, модель не только эффектно смотрится, но и легко очищается. Керамический картридж внутри — залог долгой и плавной работы без протечек.
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