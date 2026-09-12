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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
240
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 735 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681971
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х19
Вес, кг.
1.15

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125)

Смеситель для кухни MIXLINE — стильное сочетание функциональности и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко настроить комфортную температуру воды одним движением. Модель устанавливается на раковину, а монтаж через одно отверстие делает процесс особенно быстрым и простым. Прочный корпус из латуни и изящное хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный вид. Высокий излив 240 мм и удобная длина 225 мм обеспечивают максимум пространства для мытья посуды или наполнения больших ёмкостей. Поворотный излив добавляет комфорта — при необходимости поток воды легко направить туда, где это нужно. Керамический картридж в роли запорного клапана отвечает за плавную работу без протечек. Аэратор в комплекте смягчит напор воды и снизит расход. Надёжный и стильный акцент для вашей кухни!



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — стильное сочетание функциональности и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко настроить комфортную температуру воды одним движением. Модель устанавливается на раковину, а монтаж через одно отверстие делает процесс особенно быстрым и простым. Прочный корпус из латуни и изящное хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный вид. Высокий излив 240 мм и удобная длина 225 мм обеспечивают максимум пространства для мытья посуды или наполнения больших ёмкостей. Поворотный излив добавляет комфорта — при необходимости поток воды легко направить туда, где это нужно. Керамический картридж в роли запорного клапана отвечает за плавную работу без протечек. Аэратор в комплекте смягчит напор воды и снизит расход. Надёжный и стильный акцент для вашей кухни!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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