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Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510)

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Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 1
Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 2
Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 3
Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 1
  • Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 2
  • Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 3
  • Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681955
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
70х51х20
Вес, кг.
16.5

Описание товара Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510)

зеркало-шкаф навесной без подсветки mixline классик-50 правый, изготовленный в россии, имеет размеры 69.2 см в высоту и 50 см в ширину, глубина 19 см. материал корпуса - лдсп, фасад - мдф. цвет изделия белый, цвет фурнитуры черный. гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало-шкаф навесной без подсветки MIXLINE Классик-50 правый (525510)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
зеркало-шкаф навесной без подсветки mixline классик-50 правый, изготовленный в россии, имеет размеры 69.2 см в высоту и 50 см в ширину, глубина 19 см. материал корпуса - лдсп, фасад - мдф. цвет изделия белый, цвет фурнитуры черный. гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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