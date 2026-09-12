Дозаторы для моек Kuppersberg/ Дозатор, Высота смесителя – 240мм, Длина излива – 90 мм, Отверстие – 25 мм, Материал колбы – пластик, Материал помпы – нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681912
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
500
Описание товара Дозаторы для моек Kuppersberg/ Дозатор, Высота смесителя – 240мм, Длина излива – 90 мм, Отверстие – 25 мм, Материал колбы – пластик, Материал помпы – нержавеющая сталь
Kuppersberg - торговая марка, основанная немецкой компанией M&G Hausgerate GmbH в начале 2000-х. Бренд специализировался на создании и продаже кухонных вытяжек, а приоритетным рынком был выбран российский. «Kuppersberg» - дословно переводится как вершина горы, и компании удалось покорить уже ни одну, тысячи довольных покупателей в России и за её пределами отличное тому доказательство.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Kuppersberg - торговая марка, основанная немецкой компанией M&G Hausgerate GmbH в начале 2000-х. Бренд специализировался на создании и продаже кухонных вытяжек, а приоритетным рынком был выбран российский. «Kuppersberg» - дословно переводится как вершина горы, и компании удалось покорить уже ни одну, тысячи довольных покупателей в России и за её пределами отличное тому доказательство.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Дозаторы для моек Kuppersberg/ Дозатор, Высота смесителя – 240мм, Длина излива – 90 мм, Отверстие – 25 мм, Материал колбы – пластик, Материал помпы – нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дозаторы для моек Kuppersberg/ Дозатор, Высота смесителя – 240мм, Длина излива – 90 мм, Отверстие – 25 мм, Материал колбы – пластик, Материал помпы – нержавеющая сталь